Американка Ледеки стала чемпионкой мира в плавании на 400 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки стала чемпионкой мира в плавании на 400 м вольным стилем. Турнир проходит в Будапеште.

Пятикратная олимпийская чемпионка показала время 3 минуты 58,34 секунды, установив новый рекорд чемпионатов мира. Второе место заняла еще одна американка Леа Смит (4.01,54), третье - китаянка Ли Бинцзе (4.03,25).

Россиянка Вероника Попова стала восьмой (4.07,59).

20-летняя Ледеки завоевала свое 11-е золото на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.