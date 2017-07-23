Российская шпажистка Гудкова вышла в финал ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Российская шпажистка Татьяна Гудкова вышла в финал чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в немецком Лейпциге.

В полуфинале россиянка победила эстонку Юлию Беляеву со счетом 13:12. В финале Гудкова встретится с Евой Нелип из Польши.

Финал в этом виде пройдет позднее в воскресенье.