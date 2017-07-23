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Тренер "Динамо" Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

Спорт
23 июля, 20:08 UTC+3 ХИМКИ область/ 23, июля. /ТАСС

"Динамо" проводит матчи против "Ахмата" и "Ростова" в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве - зимой

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Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что "Динамо" проводит матчи против "Ахмата" и "Ростова" в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве - зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.

В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Затем 9 августа бело-голубые проведут в Ростове-на-Дону матч четвертого тура чемпионата против местного "Ростова". Ответные игры против "Ахмата" и "Ростова" состоятся 19 ноября и 3 декабря соответственно.

"По регламенту можно перенести или поменять матч тем, кто участвует в еврокубках. Мы не играем там. Я согласен, что нелогично [играть зимой в Москве], но календарь есть, мы ему следуем", - отметил тренер.

После двух туров чемпионата России "Динамо" располагается на 11-м месте турнирной таблицы, имея в активе одно очко.

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