Тренер "Динамо" Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

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ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что "Динамо" проводит матчи против "Ахмата" и "Ростова" в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве - зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.
В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Затем 9 августа бело-голубые проведут в Ростове-на-Дону матч четвертого тура чемпионата против местного "Ростова". Ответные игры против "Ахмата" и "Ростова" состоятся 19 ноября и 3 декабря соответственно.
"По регламенту можно перенести или поменять матч тем, кто участвует в еврокубках. Мы не играем там. Я согласен, что нелогично [играть зимой в Москве], но календарь есть, мы ему следуем", - отметил тренер.
После двух туров чемпионата России "Динамо" располагается на 11-м месте турнирной таблицы, имея в активе одно очко.