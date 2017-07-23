Президент ФК "Урал": победили "Динамо" за счет нелепого гола, но везет сильнейшим

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" победил московское "Динамо" в матче чемпионата России за счет нелепого гола в концовке игры, но везет сильнейшим. Такое мнение журналистам высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В воскресенье "Урал" на выезде в матче второго тура чемпионата России обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0. Победный гол был забит на 89-й минуте встречи.

"Мы играли очень хорошо, мне команда понравилась, особенно в первом тайме. "Динамо" немного нас поддавило, но оно всегда начинает матч более агрессивно. В концовке нам фактически повезло, можно сказать, что забили нелепый гол, но везет сильнейшим", - сказал Иванов.

"Трансферы у нас, скорее всего, еще будут, мы над этим работаем, но пока никого не нашли. Если найдем кого-то сильнее, чем наши футболисты, то подпишем. Что касается целей на сезон, есть два места - последнее и первое. Первое мы не займем, а последнее постараемся не занять", - отметил глава клуба.

В следующем туре 29 июля екатеринбургский клуб на своем поле сыграет против "Уфы".