Российский рапирист Жеребченко вышел в финал ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко вышел в финал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Жеребченко победил в полуфинале японца Такахиро Сикинэ со счетом 15:12 и в решающем поединке встретится с представителем Японии Тосия Сайто.
Финал в соревнованиях рапиристов пройдет позднее в воскресенье.