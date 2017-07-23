Российский рапирист Жеребченко вышел в финал ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко вышел в финал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Жеребченко победил в полуфинале японца Такахиро Сикинэ со счетом 15:12 и в решающем поединке встретится с представителем Японии Тосия Сайто.

Финал в соревнованиях рапиристов пройдет позднее в воскресенье.