Российский рапирист Жеребченко завоевал золото ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко завоевал золотую медаль в личном турнире рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В финале 28-летний спортсмен победил японца Тосию Сайто - 15:12. Бронзовыми призерами стали итальянец Даниэль Гароццо и японец Такахиро Сикине.

Золото Жеребченко стало четвертой наградой для сборной России на турнире. Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались рапиристка Инна Дериглазова и шпажистка Татьяна Гудкова, а саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.