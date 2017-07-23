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Российский рапирист Жеребченко завоевал золото ЧМ по фехтованию

Спорт
23 июля, 21:25 UTC+3 ТАСС

В финале он выиграл у японца Тосии Сайто - 15:12

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Дмитрий Жеребченко

Дмитрий Жеребченко

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко завоевал золотую медаль в личном турнире рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В финале 28-летний спортсмен победил японца Тосию Сайто - 15:12. Бронзовыми призерами стали итальянец Даниэль Гароццо и японец Такахиро Сикине.

Золото Жеребченко стало четвертой наградой для сборной России на турнире. Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались рапиристка Инна Дериглазова и шпажистка Татьяна Гудкова, а саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером. 

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.

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