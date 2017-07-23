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"Ахмат" обыграл "Ростов" в матче второго тура РФПЛ

Спорт
23 июля, 21:57 UTC+3 ТАСС

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Грозненский "Ахмат" победил "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 55-й минуте отличился Заур Садаев.

"Ахмат" занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками, "Ростов" идет 11-м (одно очко).

В следующем туре "Ахмат" 29 июля примет московское "Динамо". "Ростов" сыграет в гостях с "Анжи".

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