"Ахмат" обыграл "Ростов" в матче второго тура РФПЛ

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ТАСС, 23 июля. Грозненский "Ахмат" победил "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
На 55-й минуте отличился Заур Садаев.
"Ахмат" занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками, "Ростов" идет 11-м (одно очко).
В следующем туре "Ахмат" 29 июля примет московское "Динамо". "Ростов" сыграет в гостях с "Анжи".