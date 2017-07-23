Штангистка Рязанова стала победительницей Спартакиады в весе свыше 69 кг

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ТАСС, 23 июля. Штангистка Дарья Рязанова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории свыше 69 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
По сумме двоеборья Рязанова смогла поднять 215 кг. Второе место заняла москвичка Виктория Орлова (200 кг). Третьей стала краснодарская спортсменка Алевтина Усова (160 кг).
Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.