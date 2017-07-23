Тренер: штангист Гараев мог поднять больший вес на Спартакиаде учащихся

ТАСС, 23 июля. Татарстанский штангист Зулфат Гараев мог поднять больший вес на восьмой летней Спартакиаде учащихся России, но ориентировался на соперников. Такое мнение пресс- службе соревнований высказал тренер спортсмена Марат Мадияров.

Гараев стал победителем Спартакиады в весовой категории до 62 кг.

"Результат Зулфата вполне нормальный, если учесть, что он только полторы-две недели назад начал тренироваться, - сказал Мадияров. - До этого с июня месяца он вообще не тренировался, так как были некоторые проблемы со здоровьем. Вообще, Зулфат поднимал и намного больший вес, но здесь у нас была цель просто выиграть, поэтому мы ориентировались по соперникам и не тратили лишние силы. Хороший результат нам будет нужен на первенстве Европы, которое пройдет в конце сентября, скоро мы начнем сборы и будем выходить уже на свои серьезные результаты".

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.