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Штангистка Рязанова выполнила на Спартакиаде норматив для участия в первенстве Европы

Спорт
23 июля, 22:36 UTC+3 ТАСС

Рязанова стала победительницей Спартакиады в весовой категории свыше 69 кг

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ТАСС, 23 июля. Штангистка Дарья Рязанова выполнила на восьмой летней Спартакиаде учащихся России норматив для участия в первенстве Европы среди юниоров. Об этом Рязанова рассказала пресс-службе соревнований.

Рязанова стала победительницей Спартакиады в весовой категории свыше 69 кг.

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Штангистка Рязанова стала победительницей Спартакиады в весе свыше 69 кг

"Я довольна результатом, все получилось, - сказала штангистка. - Я выступила отлично и выполнила норматив для участия в первенстве Европы. Будем готовиться к нему на сборах в Сочи".

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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