Российский теннисист Рублев впервые выиграл взрослый турнир АТР

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ТАСС, 23 июля. Россиянин Андрей Рублев выиграл первый взрослый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в хорватском Умаге.
В финале 19-летний спортсмен обыграл итальянца Паоло Лоренци, "посеянного" под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут.
Россиянин заработал почти €86 тысяч призовых и 280 рейтинговых баллов. Рублев, побеждавший на юниорском "Ролан Гаррос" 2014 года, занимает 74-е место в рейтинге ATP.