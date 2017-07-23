Российский теннисист Рублев впервые выиграл взрослый турнир АТР

ТАСС, 23 июля. Россиянин Андрей Рублев выиграл первый взрослый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в хорватском Умаге.

В финале 19-летний спортсмен обыграл итальянца Паоло Лоренци, "посеянного" под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Россиянин заработал почти €86 тысяч призовых и 280 рейтинговых баллов. Рублев, побеждавший на юниорском "Ролан Гаррос" 2014 года, занимает 74-е место в рейтинге ATP.