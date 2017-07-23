Россияне завоевали четыре золотые медали в пятый день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 23 июля. Сборная России завоевала четыре золотые медали в пятый соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Мария Нечаева выиграла соревнования в прыжках с шестом, Екатерина Никифорова стала серебряным призером. Дмитрий Розанов выиграл индивидуальную велогонку, Иван Макаров стал вторым. Велогонщица Александра Евдокимова также стала победительницей индивидуальной гонки. Надежда Кораблинова и Ольга Лотина завоевали золото в боулинге в парном разряде.

Сборная России по спортивному ориентированию в составе Марии Макаровой, Никиты Смирнова, Виктора Дингеса, Антонины Найденовой стала второй в смешанной спринтерской эстафете. Роман Кузьмин стал серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (32 золотых, 25 серебряных, 11 бронзовых медалей). Второе место занимает команда Украины (7-9-16), третье - сборная Южной Кореи (7-7-7).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.