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Тренер: Жеребченко и Гудкова взяли на себя роль лидеров сборной на ЧМ по фехтованию

Спорт
23 июля, 23:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье рапирист Дмитрий Жеребченко и шпажистка Татьяна Гудкова принесли сборной России две золотые медали

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Российская шпажистка Татьяна Гудкова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге

Российская шпажистка Татьяна Гудкова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские фехтовальщики Дмитрий Жеребченко и Татьяна Гудкова, завоевавшие золотые медали чемпионата мира, смогли справиться с ролью лидеров во время соревнований. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В воскресенье Жеребченко первенствовал в турнире рапиристов, Гудкова стала сильнейшей в шпаге. После четырех дней соревнований в активе сборной России три золотые и одна бронзовая медали.

"В мужской рапире день начали хорошо, все прошли первые два раунда, а потом, к сожалению, Алексей Черемисинов встретился с Жеребченко и дальше пошел Дима. Конечно, и то, что произошло с Тимуром Сафиным [он уступил в 1/8 финала японцу Тосии Сайто со счетом 14:15], когда ему отменили три укола в один фонарь из-за существования правила, которое вскоре отменят, но из-за которого мы пострадали. В этой ситуации роль лидера взял на себя Жеребченко, который смог дойти до финала и победить в нем. Огромная радость за Диму и мужскую рапиру в целом", - заявил Мамедов.

"В женской шпаге на ранней стадии Таня Гудкова встретилась с Виолеттой Колобовой, где Виолетта была фаворитом, но уступила своей подруге. Таня также смогла стать лидером, дойти до решающего поединка и выиграть там. Самое главное, когда выбиваешь своего соотечественника с турнира, бывает, что в следующем поединке проявляешь безволие и проигрываешь, это неприемлемо. Очень важно, что сегодня произошла взаимозаменяемость, одни лидеры ушли, другие взяли это бремя на себя", - добавил он.

Чемпионат мира, который проходит в немецком Лейпциге, завершится 26 июля.

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