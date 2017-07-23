МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские команды по синхронному плаванию и прыжкам в воду вернулись в Россию с чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Самолет со спортсменами и тренерами на борту, вылетевший в воскресенье из венгерской столицы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

В терминале аэропорта спортсменов встречают их родные и друзья, многие из которых приехали с цветами. Освещают возвращение российских команд несколько телекомпаний и журналистов.

Чемпионат мира проходит с 14 по 30 июля, в субботу завершились соревнования по прыжкам в воду (за исключением хайдайвинга) и синхронному плаванию.

Всего у сборной России после первой недели соревнований восемь золотых, три серебряные и три бронзовые награды, что позволяет ей занимать промежуточное второе место в медальном зачете, вслед за китайцами. В синхронном плавании, которое решением конгресса Международной федерации плавания (ФИНА) в субботу было переименовано в артистическое, российская команда завоевала семь золотых медалей и одну серебряную.

Российские прыгуны в воду завоевали пять наград: одно золото, два серебра и две бронзы. Победителями стали Илья Захаров и Евгений Кузнецов в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.