Скончался бронзовый призер ЧМ-1978 бразильский вратарь Валдир Перес

FT: Юнкер призвал рассмотреть ответные меры Брюсселя на антироссийские санкции СШАМеждународная панорама 24 июля, 1:47
СМИ: Siemens не исключает кадровых перестановок в связи со скандалом с турбинамиЭкономика и бизнес 24 июля, 1:10
МВД внесло под контроль 13 новых психоактивных веществ и растение "мимоза хостилис"Общество 24 июля, 0:59
Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и АнкаройМеждународная панорама 24 июля, 0:56
СМИ: фирмы "Лукойла" и "Эссо" в Италии получили предупреждения за загрязнение экологииОбщество 24 июля, 0:52
Первооткрыватель структуры ДНК получит мантию почетного доктора СПбГУ и выступит с лекциейНаука 24 июля, 0:32
"АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и Ижевский автозавод уходят в трехнедельный отпускЭкономика и бизнес 24 июля, 0:24
В РПЦ заявили, что церковь не должна оценивать фильм "Матильда"Культура 24 июля, 0:07
Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 24 июля, 0:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 июля. Бывший голкипер сборной Бразилии Валдир Перес умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Сан-Паулу".
Перес скончался в результате сердечного приступа в Можи-Мирин (штат Сан-Паулу) в воскресенье.
В составе сборной Бразилии Перес стал бронзовым призером чемпионата мира 1978 года. Также он участвовал в мировых первенствах 1974-го и 1982 года. Всего за национальную команду Перес сыграл в 27 официальных матчах, в которых пропустил 17 голов.
Большую часть карьеры голкипер выступал за "Сан-Паулу", за который с 1973 по 1984 год провел более 600 матчей. В составе команды стал чемпионом Бразилии в 1977 году.