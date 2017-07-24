Скончался бронзовый призер ЧМ-1978 бразильский вратарь Валдир Перес

ТАСС, 24 июля. Бывший голкипер сборной Бразилии Валдир Перес умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Сан-Паулу".

Перес скончался в результате сердечного приступа в Можи-Мирин (штат Сан-Паулу) в воскресенье.

В составе сборной Бразилии Перес стал бронзовым призером чемпионата мира 1978 года. Также он участвовал в мировых первенствах 1974-го и 1982 года. Всего за национальную команду Перес сыграл в 27 официальных матчах, в которых пропустил 17 голов.

Большую часть карьеры голкипер выступал за "Сан-Паулу", за который с 1973 по 1984 год провел более 600 матчей. В составе команды стал чемпионом Бразилии в 1977 году.