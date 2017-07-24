Мария Шарапова опустилась на 173-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Шарапова опустилась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 171-й на 173-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер.

Рейтинг WTA от 24 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6670

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5975

4 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4990

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4935

6 (7). Каролин Возняцки (Дания) - 4780

7 (4). Йоханна Конта (Великобритания) - 4750

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4500

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4157

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2160

19 (19). Елена Веснина (Россия) - 2121...

33 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 1520...

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...

67 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...

84 (85). Евгения Родина (Россия) - 712...

88 (92). Екатерина Александрова (Россия) - 686...

173 (171). Мария Шарапова (Россия) - 310.