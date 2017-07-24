Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные США и Ямайки сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
24 июля, 6:10 UTC+3 ТАСС

В полуфинале ямайцы обыграли команду Мексики со счетом 1:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кемар Лоуренс (в желтой форме) отправляет мяч в ворота сборной Мексики

Кемар Лоуренс (в желтой форме) отправляет мяч в ворота сборной Мексики

© AP Photo/Jae Hong

ТАСС, 24 июля. Сборная Ямайки победила команду Мексики в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Встреча в Пасадене (штат Калифорния) завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 88-й минуте отметился Кемар Лоуренс.

В финале сборная Ямайки сыграет с командой США, которая ранее в другом полуфинале победила команду Коста-Рики - 2:0. Решающий матч состоится 27 июля (04:30 мск) в Санта-Кларе (Калифорния).

Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
3
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
4
МВФ подтвердил восстановление экономики России в 2017 году
5
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
6
FT: Юнкер призвал рассмотреть ответные меры Брюсселя на антироссийские санкции США
7
Шесть самолетов не смогли приземлиться в Кемерове из-за тумана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама