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Волейболистки сборной России уступили китаянками в финале молодежного чемпионата мира

Спорт
24 июля, 6:17 UTC+3 ТАСС

Игра завершилась со счетом 3-0

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китае в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходил в Мексике.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу китаянок.

В матче за третье место сборная Японии обыграла команду Турции - 3-2.

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