Волейболистки сборной России уступили китаянками в финале молодежного чемпионата мира

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китае в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходил в Мексике.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу китаянок.

В матче за третье место сборная Японии обыграла команду Турции - 3-2.