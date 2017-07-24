Волейболистки сборной России уступили китаянками в финале молодежного чемпионата мира

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ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китае в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходил в Мексике.
Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу китаянок.
В матче за третье место сборная Японии обыграла команду Турции - 3-2.