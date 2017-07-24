Киселев покинул пост генерального директора ФК "Томь"

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ТАСС, 24 июля. Руслан Киселев покинул пост генерального директора томского футбольного клуба "Томь". Его сменит Татьяна Смирнова, ранее занимавшая должность финансового директора клуба, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев.
"Могу подтвердить, что генеральный директор клуба уволился по собственному желанию. Совет директоров назначил новым генеральным директором Татьяну Смирнову", - сказал Карпачев.
Он уточнил, что Смирнова приступает к исполнению своих обязанностей с понедельника.
Смирнова с 2012 года занимала пост финансового директора клуба. Киселев был назначен гендиректором "Томи" в августе 2015 года.
Ранее сообщалось, что "Томь" погасила долги по зарплате перед футболистами и тренерами на 333 млн рублей. "Томь", покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.
В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" занимает последнее, 20-е место, проиграв все три матча на старте сезона.