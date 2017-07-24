Москва и Сочи будут претендовать на проведение ЧМ-2019 по боксу в случае победы заявки РФ

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Москве или Сочи в случае победы заявки России на проведение турнира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Рассматриваются Москва и Сочи", - сказал Кремлев.

В понедельник в Москве будет открыто заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2019 года.