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Российский теннисист Рублев поднялся на 25 позиций в рейтинге АТР

Спорт
24 июля, 8:33 UTC+3 ТАСС

В воскресенье он выиграл свой первый взрослый турнир под эгидой ATP

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA/ERIK S. LESSER

ТАСС, 24 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 74-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В воскресенье 19-летний Рублев выиграл первый взрослый турнир под эгидой ATP в хорватском Умаге, победив в финале итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:2.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер. Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Андрей Кузнецов поднялись на 32-е, 48-е, 49-е и 71-е места соответственно, Михаил Южный и Евгений Донской опустились на 85-ю и 98-ю позиции.

Рейтинг ATP от 24 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545

4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6325

5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6140

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5075

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4030

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) - 3740

9 (9). Милош Раонич (Канада) - 3310

10 (10). Григор Димитров (Болгария) - 3160…

32 (33). Карен Хачанов (Россия) - 1249…

48 (49). Даниил Медведев (Россия) - 902…

49 (74). Андрей Рублев (Россия) - 895…

71 (88). Андрей Кузнецов (Россия) - 680…

85 (76). Михаил Южный (Россия) - 605…

98 (92). Евгений Донской (Россия) - 549.

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