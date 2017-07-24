Российский теннисист Рублев поднялся на 25 позиций в рейтинге АТР

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ТАСС, 24 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 74-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В воскресенье 19-летний Рублев выиграл первый взрослый турнир под эгидой ATP в хорватском Умаге, победив в финале итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:2.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер. Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Андрей Кузнецов поднялись на 32-е, 48-е, 49-е и 71-е места соответственно, Михаил Южный и Евгений Донской опустились на 85-ю и 98-ю позиции.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6325
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6140
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5075
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4030
8 (8). Кэй Нисикори (Япония) - 3740
9 (9). Милош Раонич (Канада) - 3310
10 (10). Григор Димитров (Болгария) - 3160…
32 (33). Карен Хачанов (Россия) - 1249…
48 (49). Даниил Медведев (Россия) - 902…
49 (74). Андрей Рублев (Россия) - 895…
71 (88). Андрей Кузнецов (Россия) - 680…
85 (76). Михаил Южный (Россия) - 605…
98 (92). Евгений Донской (Россия) - 549.