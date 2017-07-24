Защитник "Барселоны" Пике сообщил, что форвард Неймар остается в клубе

ТАСС, 24 июля. Защитник "Барселоны" Жерар Пике сообщил, что бразильский нападающий Неймар останется в испанском футбольного клубе. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет €222 млн евро.

Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH — Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 июля 2017 г.

"Он остается", - написал Пике, прикрепив совместное фото с 25-летним бразильцем.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.