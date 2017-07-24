Россиянин Рублев поднялся на 38-е место в чемпионской гонке АТP

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ТАСС, 24 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 53-го на 38-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На счету россиянина 773 очка. В воскресенье он выиграл первый турнир ATP. В финале турнира в хорватском Умаге Рублев победил в финале итальянца Паоло Лоренци.
Первая десятка осталась без изменений. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третье - австриец Доминик Тим. Россиянин Карен Хачанов остался на 35-м месте. Андрей Кузнецов поднялся с 95-го места на 76-е, а Евгений Донской - с 94-го на 90-е. Даниил Медведев опустился с 44-го на 48-е место.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7095 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 3345
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3150
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 2905
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 2710
7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 2585
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) - 2290
9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 1925
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 1905...
35 (35). Карен Хачанов (Россия) - 810...
48 (44). Даниил Медведев (Россия) - 637...
76 (95). Андрей Кузнецов (Россия) - 456...
90 (94). Дмитрий Донской (Россия) - 394.