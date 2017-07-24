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Глава Bellator: все допинг-пробы Емельяненко являются чистыми

Спорт
24 июля, 9:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Скотт Кокер подчеркнул, что российский боец неоднократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии и Нью-Йорке, и все они дали отрицательный результат

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все допинг- пробы российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил глава организации Скотт Кокер.

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Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Майкл Биспинг выразил мнение, что Емельяненко, скорее всего, раньше употреблял стероиды. А его неудачные выступления в Северной Америке связаны с тем, что там более строгий допинг-контроль и принимать запрещенные препараты крайне опасно для карьеры.

"Федор многократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии (не состоялся - прим. ТАСС) и Нью-Йорке, - сказал Кокер. - Все они были "чистыми". Это смешно, что на Федора пытаются оказывать давление таким способом. Он всегда был против использования запрещенных препаратов".

Емельяненко с поражения дебютировал в Bellator, уступив в конце июня нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.

Всего в активе Емельяненко 41 бой (36 побед, пять поражений) в смешанных единоборствах (ММА).

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