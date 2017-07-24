Глава Bellator: все допинг-пробы Емельяненко являются чистыми

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все допинг- пробы российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил глава организации Скотт Кокер.

Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Майкл Биспинг выразил мнение, что Емельяненко, скорее всего, раньше употреблял стероиды. А его неудачные выступления в Северной Америке связаны с тем, что там более строгий допинг-контроль и принимать запрещенные препараты крайне опасно для карьеры.

"Федор многократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии (не состоялся - прим. ТАСС) и Нью-Йорке, - сказал Кокер. - Все они были "чистыми". Это смешно, что на Федора пытаются оказывать давление таким способом. Он всегда был против использования запрещенных препаратов".

Емельяненко с поражения дебютировал в Bellator, уступив в конце июня нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.

Всего в активе Емельяненко 41 бой (36 побед, пять поражений) в смешанных единоборствах (ММА).