Датчанин Соби стал победителем пятого этапа марафонской велогонки Москва - Владивосток

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ТАСС, 24 июля. Датский велосипедист Аске Соби стал победителем пятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Екатеринбургом и Тюменью. Он преодолел дистанцию 313 км за 8 часов 50 минут 48 секунд.
Вторым финишировал его соотечественник Майкл Кнудсен, показавший аналогичное время. Третьим стал россиянин Алексей Щебелин (8:52.31).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 59 часов 53 минуты 34 секунды. На втором месте расположился немец Пьер Бишофф (59:56.41), на третьем - датчанин Петер Сандтхолт (60:02.27).
Выступление в веломарафоне завершила представительница Филипинн Шангрила Рендон, сошедшая с дистанции в третий раз и получившая дисквалификацию. Ранее гонку завершила американка Тездэй Джервальс Дубина.
Шестой этап веломногодневки Тюмень - Омск стартует в понедельник, участникам предстоит преодолеть 614 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.