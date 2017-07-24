Гендиректор "Динамо": клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" имеет долги перед игроками команды по премиальным за прошлый сезон, а скоро у клуба появятся долги по зарплате. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев.

"Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей [перед футболистами за прошлый сезон]. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало", - сказал Муравьев.

Осенью 2016 года общий долг московского "Динамо" составлял около 13 млрд рублей. В феврале стало известно, что единственная задолженность, которая осталась у "Динамо", - это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс "ВТБ Арена парк".

По итогам прошлого сезона "Динамо" вернулось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).