Красных и Довгалюк вышли полуфинал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Красных и Михаил Довгалюк квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Довгалюк финишировал первым в своем заплыве и показал третье общее время с результатом 1 минута 46,47 секунды. Красных также стал лучшим в своем заплыве и показал итоговый пятый результат (1.46,51).
С лучшим временем в полуфинал вышел китайский пловец Сунь Ян (1.45,78). Второе время показал американец Джеймс Гай (1.46,22 ). В полуфинал вышли 16 спортсменов.
Полуфиналы в плавании на 200 метров вольным стилем среди мужчин пройдут позднее в понедельник, финал - во вторник.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.