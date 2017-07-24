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Британская команда "Скай" заработала более €700 тыс. призовых по итогам "Тур де Франс"Спорт 24 июля, 12:43
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ТАСС, 24 июля. Британская велокоманда "Скай" получила около трети всего призового фонда по итогам выступления на самой престижной многодневке "Тур де Франс", завершившейся в воскресенье на Елисейских Полях Парижа. Об этом сообщает портал cyclingnews.com.
"Скай" стала лучшей командой многодневки, а ее капитан Кристофер Фрум - обладателем желтой майки лидера генеральной классификации. Еще один гонщик британского коллектива испанец Микель Ланда стал четвертым в общем зачете.
За победу Фрума полагается €500 тысяч, за четвертое место Ланды - €70 тысяч, еще €50 тысяч - за победу в командной классификации, плюс различные бонусы за призовые места на этапах и прочее. Всего "Скай" заработала €716 590, что составляет около трети всего призового фонда "Большой петли" (€2 287 650).
На втором месте по сумме призовых расположилась американская Cannondale-Drapac (€243 250), на третьем - немецкая Sunweb (€177 790). Самую маленькую сумму призовых получила французская команда Cofidis, заработавшая €19,230 (22-е место).
Бывшая российская команда "Катюша-Альпесин", с этого сезона представляющая Швейцарию, расположилась на 17-м месте, заработав €33 880 призовых.
"Тур де Франс" прошел с 1 по 23 июля по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.