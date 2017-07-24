Дабанович обслужит матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в квалификационном раунде ЛЕ

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ТАСС, 24 июля. Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между израильским клубом "Бней Иегуда" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ассистентами арбитра назначены Джорджие Ражнатович и Александар Джиканович, четвертый судья - Милован Милачич.
На первый матч этой же стадии турнира между "Краснодаром" и датским "Люнгбю" назначена кипрская бригада арбитров. Главный судья - Христос Николаидес, помощники - Хараламбос Хараламбус, Хараламбос Георгиу, четвертый арбитр - Лукас Сотериу.
Первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" пройдет в Израиле 27 июля, начало в 20:30 мск. "Краснодар" проведет первый матч с "Люнгбю" на своем поле в этот же день, начало в 20:00.