Мутко рассчитывает, что лидер сборной РФ по плаванию Ефимова покажет на ЧМ свой максимум

Российские саблисты не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:30
Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:29
Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-ИосифаНаука 24 июля, 14:26
Кабмин ФРГ: возможные последствия скандала вокруг турбин Siemens еще обсуждаютсяЭкономика и бизнес 24 июля, 14:25
Суд оставил под арестом $16 млн полковника МВД ЗахарченкоПроисшествия 24 июля, 14:24
Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализацииМеждународная панорама 24 июля, 14:18
Процедура засева газона завершилась на "Ростов-Арене"Спорт 24 июля, 14:17
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужноАрмия и ОПК 24 июля, 14:15
Самолет МЧС доставит для тушения пожаров на Ямал группу спасателей из СибириНовости Урала 24 июля, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что трехкратный призер Олимпийских игр брассистка Юлия Ефимова покажет свой максимум на чемпионате мира в Будапеште на своих коронных дистанциях. Как отметил Мутко в беседе с ТАСС, невыход Ефимовой в финал в комплексном плавании на 200 м вполне объясним.
В воскресенье, 23 июля, россиянка не квалифицировалась в финал на дистанции 200 м комплексным плаванием, показав в своем заплыве восьмой результат. Ранее россиянка выступала на чемпионатах мира только в брассе.
"Юля - лидер мирового плавания, лидер нашей сборной, ждем от нее максимального результата на ее дистанциях, - подчеркнул Мутко. - А добыть медаль на 200 метрах комплексом было сложно, у нас лидера в этой дисциплине нет, сложный вид, пловцы только втягиваются в соревновательный ритм. Эта цель и преследовалась".
Ефимова является серебряным призером Игр-2016 в плавании брассом на 100 м и 200 м, бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в плавании брассом на 200 м.
Мутко отметил, что в своем стиле Ефимова хорошо прошла часть дистанции. "Мы видели, как хорошо она отрабатывала брассом, дальше было тяжеловато", - отметил вице-премьер.
В воскресенье мужская сборная России в составе Данилы Изотова, Владимира Морозова, Никиты Лобинцева и Никиты Королева стала четвертой в эстафете 4х100 м вольным стилем. Победила сборная США. Второе место заняли бразильцы, третье - венгры.
"Четвертое место - самое плохое, что может быть для спортсмена, - подчеркнул Мутко. - Пока мы в ожидании результата и желаем пловцам удачи. Хочется, чтобы молодежь, которая в последние годы неплохо о себе заявила, смогла в Будапеште реализовать свой потенциал".
Мутко отметил, что часть команды, завершившая свое выступление на чемпионате мира, дала пловцам хороший задел. "Наши синхронисты, прыгуны в воду, пловцы на открытой воде дали ребятам хороший задел, - сказал вице-премьер РФ. - Достойно выступают ватерполисты. Надеюсь, что нас порадуют и пловцы".
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.