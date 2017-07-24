Мутко рассчитывает, что лидер сборной РФ по плаванию Ефимова покажет на ЧМ свой максимум

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что трехкратный призер Олимпийских игр брассистка Юлия Ефимова покажет свой максимум на чемпионате мира в Будапеште на своих коронных дистанциях. Как отметил Мутко в беседе с ТАСС, невыход Ефимовой в финал в комплексном плавании на 200 м вполне объясним.

В воскресенье, 23 июля, россиянка не квалифицировалась в финал на дистанции 200 м комплексным плаванием, показав в своем заплыве восьмой результат. Ранее россиянка выступала на чемпионатах мира только в брассе.

"Юля - лидер мирового плавания, лидер нашей сборной, ждем от нее максимального результата на ее дистанциях, - подчеркнул Мутко. - А добыть медаль на 200 метрах комплексом было сложно, у нас лидера в этой дисциплине нет, сложный вид, пловцы только втягиваются в соревновательный ритм. Эта цель и преследовалась".

Ефимова является серебряным призером Игр-2016 в плавании брассом на 100 м и 200 м, бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в плавании брассом на 200 м.

Мутко отметил, что в своем стиле Ефимова хорошо прошла часть дистанции. "Мы видели, как хорошо она отрабатывала брассом, дальше было тяжеловато", - отметил вице-премьер.

Мутко надеется, что молодые российские пловцы реализуют свой потенциал на ЧМ

В воскресенье мужская сборная России в составе Данилы Изотова, Владимира Морозова, Никиты Лобинцева и Никиты Королева стала четвертой в эстафете 4х100 м вольным стилем. Победила сборная США. Второе место заняли бразильцы, третье - венгры.

"Четвертое место - самое плохое, что может быть для спортсмена, - подчеркнул Мутко. - Пока мы в ожидании результата и желаем пловцам удачи. Хочется, чтобы молодежь, которая в последние годы неплохо о себе заявила, смогла в Будапеште реализовать свой потенциал".

Мутко отметил, что часть команды, завершившая свое выступление на чемпионате мира, дала пловцам хороший задел. "Наши синхронисты, прыгуны в воду, пловцы на открытой воде дали ребятам хороший задел, - сказал вице-премьер РФ. - Достойно выступают ватерполисты. Надеюсь, что нас порадуют и пловцы".

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.