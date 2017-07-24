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Тренер: смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

Спорт
24 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Тренер синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что оргкомитет турнира может попросить МОК включить соревнования смешанных дуэтов в программу Игр

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Александр Мальцев и Михаэла Каланча

Александр Мальцев и Михаэла Каланча

© EPA/Zsolt Czegledi

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский синхронист Александр Мальцев сохраняет шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку оргкомитет турнира может попросить Международный олимпийский комитет (МОК) включить соревнования смешанных дуэтов в соревновательную программу. Об этом ТАСС сообщила тренер Мальцева Гана Максимова.

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Михаэла Каланча и Александр Мальцев (слева направо)

Мальцев надеется, что общество будет лучше принимать новое поколение синхронистов

В июне МОК включил в программу летней Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин. В частности, были добавлены три вида в программу соревнований по плаванию.

"Хотя решение уже принято, есть правило, что страна, которая принимает Олимпийские игры, имеет право содействовать включению в программу дисциплины, которую она считает нужной. Японская сторона, насколько мне известно, сейчас будет выдвигать это предложение, так что шанс сохраняется", - сказала Максимова.

Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал второе для себя золото мирового первенства, выиграв в произвольной программе в дуэте с Михаэлой Каланчой. Медали чемпионата мира в микст-дисциплинах впервые были разыграны в 2015 году Казани.

Японский микст-дуэт на чемпионате мира занял четвертые места в технической и произвольной программах.

В субботу президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе после своего переизбрания на новый срок сообщил, что хотел бы видеть соревнования смешанных дуэтов по синхронному плаванию в олимпийской программе.

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