Тренер: смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский синхронист Александр Мальцев сохраняет шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку оргкомитет турнира может попросить Международный олимпийский комитет (МОК) включить соревнования смешанных дуэтов в соревновательную программу. Об этом ТАСС сообщила тренер Мальцева Гана Максимова.
В июне МОК включил в программу летней Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин. В частности, были добавлены три вида в программу соревнований по плаванию.
"Хотя решение уже принято, есть правило, что страна, которая принимает Олимпийские игры, имеет право содействовать включению в программу дисциплины, которую она считает нужной. Японская сторона, насколько мне известно, сейчас будет выдвигать это предложение, так что шанс сохраняется", - сказала Максимова.
Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал второе для себя золото мирового первенства, выиграв в произвольной программе в дуэте с Михаэлой Каланчой. Медали чемпионата мира в микст-дисциплинах впервые были разыграны в 2015 году Казани.
Японский микст-дуэт на чемпионате мира занял четвертые места в технической и произвольной программах.
В субботу президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе после своего переизбрания на новый срок сообщил, что хотел бы видеть соревнования смешанных дуэтов по синхронному плаванию в олимпийской программе.