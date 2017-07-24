Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартом

СОЧИ, 24 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин нашел способ справиться с волнением перед стартом на крупных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС в ходе открытой тренировки, проходящей в горах под Сочи

Ранее Шипулин признавался, что перед стартом на Играх в Сочи не мог справиться с волнением.

"Поменьше думать о том, что это самый, может быть, главный старт в твоей жизни и выходить на него как на обычный Кубок мира, и все получится", - сказал Шипулин.

По словам биатлониста, все спортсмены волнуются перед любым важным стартом. "Кто говорит, что не испытывает волнение перед выходом на старт, просто пытается скрыть это. В любом случае, волноваться будет каждый спортсмен на Олимпиаде, важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением", - считает олимпийский чемпион.

Вместе с Шипулиным индивидуальный летний сбор на лыжно-биатлонном комплексе, расположенном на территории горно-туристического центра "Газпром", в эти дни проводит олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион 2017 года в этой дисциплине Алексей Волков.

Тренировки продлятся до 10 августа, спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 24-27 августа в Чайковском.