Футболист "Урала" Григорьев пропустит из-за ушиба голеностопа два-три дня

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Урал" Максим Григорьев не будет тренироваться из-за ушиба голеностопного сустава, который он получил в матче чемпионата России против "Динамо", два-три дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Встреча второго тура чемпионата России прошла в Химках в воскресенье и завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 1:0. 27-летний Григорьев получил травму и был заменен на 86-й минуте игры. После матча главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что игроку удалось избежать серьезной травмы.

"У Григорьева ушиб голеностопного сустава. Он пропустит два-три дня. Думаем, к следующему матчу он вернется", - сказали в пресс-службе.

Григорьев перешел в "Урал" этим летом из "Ростова". Первую половину прошлого сезона полузащитник провел в ростовском клубе, за который сыграл в шести матчах чемпионата России и в одной игре Лиги чемпионов. Во второй половине сезона он отправился в "Оренбург" на правах аренды, отыграв там 10 матчей российского чемпионата.

В следующем туре 29 июля екатеринбургский клуб на своем поле сыграет против "Уфы".