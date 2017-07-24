Биатлонист Шипулин готов продолжить общение с Фуркадом в новом сезоне

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит общаться с французским спортсменом Мартеном Фуркадом, с которым у него на последнем чемпионате мира произошла конфликтная ситуация. Об этом Шипулин сообщил ТАСС.

После примирения, которое сопровождалось рукопожатием, оба спортсмена снова начали разговаривать друг с другом.

"Общались (с Мартеном Фуркадом) пока был сезон, сейчас пока не общаемся. Но я думаю, что наши отношения на этом не закончены, начнется соревновательный сезон, и мы снова будем общаться", - выразил уверенность Шипулин.

На церемонии награждения победителей ЧМ-2017 россияне Шипулин и Александр Логинов не пожали руку Фаркаду из-за его резкого замечания в адрес Логинова. В ответ француз демонстративно покинул подиум, позже спортсмены помирились.