Процедура засева газона завершилась на "Ростов-Арене"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Посев травяного покрытия завершен на футбольном поле стадиона "Ростов-Арена", который возводят к предстоящему ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

Как сообщили порталу в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин", сейчас поле покрыто торфо-песчаной смесью, составляющей корнеобитаемую зону, в которую посеяно около 400 кг семян. Появление первых всходов ожидается через 10-14 дней, после чего к уже проводимому поливу футбольного поля добавится целый спектр регулярных агротехнических мероприятий, начиная от покоса и заканчивая внесением удобрений для подкормки и фунгицидов для защиты травы от болезней. Также для повышения устойчивости к нагрузкам газон оснастят системой стабилизации основания, эта процедура заключается в прошивке специальной техникой всей площади футбольного поля 20 миллионами искусственных волокон, которые по своему виду будут практически неотличимы от настоящих травинок.

Также отмечается, что под газоном на глубине около 50 сантиметров будет находиться геотекстильная мембрана с системой дренажа и отопления, ниже - смесь щебня и песка, еще ниже - трубы полива, а сверху - состав из торфа и песка, в который посадят семена. Высота всех слоев футбольного поля составляет 1,2 метра.

Общая строительная готовность "Ростов-Арены" - более 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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