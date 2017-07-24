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Биатлонист Волков планирует чаще выступать на этапах Кубка мира

Спорт
24 июля, 14:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 24, июля. /ТАСС

На лыжно-биатлонном комплексе в сочинской Красной Поляне в эти дни проходят индивидуальные тренировки Волкова и его партнера по сборной России Антона Шипулина

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СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2014 в эстафете, российский биатлонист Алексей Волков намерен чаще выступать на этапах Кубка мира в предолимпийском соревновательном сезоне. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в ходе открытой тренировки в горах под Сочи.

"Существует еще тренерский штаб, куда входит не один тренер, они будут решать. Но в этом году моя личная задача - [чаще] стартовать на Кубках мира, как оно сложится по сезону, будем смотреть", - сказал Волков, отметив, что в этом его поддерживает и тренер Андрей Крючков.

На лыжно-биатлонном комплексе в сочинской Красной Поляне в эти дни проходят индивидуальные тренировки Волкова и его партнера по сборной России Антона Шипулина.

"Если говорить о совместных тренировках с основной группой, то в прошлом году мы уже хорошую практику имели, когда за неделю до чемпионата России проводили совместные нагрузочные тренировки, это работа, которая требует определенного психо-эмоциального напряжения. Переговорим с тренерами Рико Гроссом и Андреем Падиным, если это вписывается в их тренировочный план, мы такие тренировки проведем [перед летним чемпионатом мира], - сказал журналистам по итогам открытой тренировки в Сочи тренер Волкова и Шипулина.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет 24-27 августа в Чайковском.

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