Сорокин прошел проверку на соответствие как кандидат в совет ФИФА

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин успешно прошел проверку на соответствие как кандидат в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.

"Алексей Сорокин прошел проверку на соответствие, которую проводила ФИФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.