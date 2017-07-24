Сорокин прошел проверку на соответствие как кандидат в совет ФИФА

Протечку крыши стадиона "Санкт-Петербург" устранят по гарантии генподрядчикаСпорт 24 июля, 17:43
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 24 июля, 17:35
Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельностиСпорт 24 июля, 17:31
Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жарыМосква 24 июля, 17:25
Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом КанунниковымСпорт 24 июля, 17:24
JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству НетаньяхуМеждународная панорама 24 июля, 17:13
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцуОбщество 24 июля, 17:05
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в суткиЭкономика и бизнес 24 июля, 16:58
Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМСпорт 24 июля, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин успешно прошел проверку на соответствие как кандидат в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.
"Алексей Сорокин прошел проверку на соответствие, которую проводила ФИФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.
В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.