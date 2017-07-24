Кавазашвили: "Спартак" на данный момент не готов к Лиге чемпионов

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не готов к предстоящему розыгрышу Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь московского "Торпедо", "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили.
В воскресенье в матче второго тура чемпионата России московский "Спартак" в гостевом матче не смог переиграть "Уфу". Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Не знаю, что сейчас происходит со "Спартаком". После игры за Суперкубок я перестал узнавать команду красно- белых, - сказал Кавазашвили. - Складывается впечатление, что некоторых футболистов команды Массимо Карреры как будто подменили. "Спартак" сейчас "мертвая" команда, она не то, что к Лиге чемпионов не готова, она к чемпионату России не подготовилась как следует".
"Может быть, стоит задать вопрос Каррере, не нарушают ли игроки команды режим. Нельзя так играть действующему чемпиону России", - добавил ветеран клуба.
В сезоне-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.