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ВФЛА отправила в IAAF заявки 20 российских легкоатлетов на участие в ЧМ-2017

Спорт
24 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

В их число входит информатора Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова

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Мария Ласицкене и Дарья Клишина (слева направо)

Мария Ласицкене и Дарья Клишина (слева направо)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на участие в чемпионате мира в Лондоне 20 российских спортсменов, включая информатора Всемирного антидопингового агентства Юлию Степанову. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, которая станет официальным представителем российских атлетов на мировом первенстве 2017 года.

На участие в чемпионате мира из российских легкоатлетов претендуют Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба на 20 км), Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева, Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Данил Лысенко (все - прыжки в высоту), Дарья Клишина и Александр Меньков (оба - прыжки в длину), Александр Лесной (толкание ядра), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (все - метание молота), Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова (все - прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), Илья Шкуренев (десятиборье) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Степанова (бег на 800 м).

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"Заявки отправлены, и на Степанову в том числе, в общей сложности их двадцать, - рассказала Орлова. - Степанова входит в список нейтральных спортсменов, имеет российское гражданство, но к ее кандидатуре есть приписка "под вопросом" - у ВФЛА с ней нет связи, мы не обладаем по ней полной информацией. Впрочем, в IAAF это и так прекрасно знают".

Орлова отметила, что в ВФЛА нет официально подтвержденной информации о результатах, показанных Степановой в сезоне. "У нас нет официальной информации по ее результатам и выполнению норматива для участия в чемпионате мира. Но в этом году он достаточно высок. В IAAF в любом случае будут проверять ее результаты по международной базе данных", - пояснила она.

Квалификационный норматив в женском беге на 800 метров равен 2 минутам 01,00 секунды и должен быть выполнен с 1 октября 2016 года по 23 июля 2017 года. Согласно статистическому сайту all-athletics.com Степанова на турнире в Бостоне 27 января этого года пробежала два круга за 2.05,14, а 22 апреля на турнире в Сан-Диего - за 2.05,38. Более официальных данных по спортсменке на сайтах не обнаружено. Личный рекорд Степановой в беге на 800 метров был установлен в феврале 2011 года в Москве и равен 1.58,14.

Срок приема заявок на участие в чемпионате мира истекает 24 июля в полночь по среднеевропейскому времени. В техническом регламенте IAAF для нейтральных спортсменов, претендующих на участие в ЧМ, не обозначены точные сроки, когда международная федерация должна вынести окончательное решение о их допуске к главному старту сезона. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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