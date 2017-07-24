Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельности

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин покинул должность главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" ради тренерской деятельности. Об этом сообщил Карпин, которого цитирует сайт "Матч ТВ".
"Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу, - сказал Карпин. - Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь, я тренер".
На сайте "Матч ТВ" отмечается, что 31 июля - последний рабочий день Карпина на телеканале.
Карпин занимает должность главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ" с февраля 2017 года, в 2016-м работал на телеканале футбольным экспертом.
Ранее он являлся главным тренером "Спартака" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорки" (2014-2015), "Торпедо" из Армавира (2015-2016). Под руководством Карпина "Спартака" дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).