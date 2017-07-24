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Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Спорт
24 июля, 17:35 UTC+3 ТАСС

Второе место заняли итальянцы, третье - венгры

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Гульназ Губайдуллина

Гульназ Губайдуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 24 июля. Сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной и Кирилла Белякова завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который завершился в Минске.

Второе место заняли итальянцы Алессандра Фрецца и Пьерпаоло Петрони. Бронзу завоевали венгры Шаролта Ковач и Роберт Каса.

Всего на чемпионате Европы сборная России завоевала три медали. Ранее Александр Лесун стал победителем индивидуальной гонки. В женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами. 

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