Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

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ТАСС, 24 июля. Сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной и Кирилла Белякова завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который завершился в Минске.
Второе место заняли итальянцы Алессандра Фрецца и Пьерпаоло Петрони. Бронзу завоевали венгры Шаролта Ковач и Роберт Каса.
Всего на чемпионате Европы сборная России завоевала три медали. Ранее Александр Лесун стал победителем индивидуальной гонки. В женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами.