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Протечку крыши стадиона "Санкт-Петербург" устранят по гарантии генподрядчика

Спорт
24 июля, 17:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июля. /ТАСС

Протечка была выявлена во время матча чемпионата России между "Зенитом" и "Рубином"

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Крыша стадиона "Санкт-Петербург"

Крыша стадиона "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Протечка крыши стадиона "Санкт-Петербург", которая была выявлена в ходе матча чемпионата России по футболу в субботу между "Зенитом" и "Рубином", будет устранена по гарантии генподрядчика. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генподрядчика, компании "Метрострой".

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"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России

"В ходе матча произведена диагностика конструкций и локализация протечек, о чем составлен соответствующий акт. В срок до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации будет разработан и утвержден корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, среди мест, требующих надлежащей эксплуатации, оказались "примыкания ездовой фермы, по которой передвигаются две половины конструкции раздвижной кровли, к опорному кольцу, т. е. к стационарной, неподвижной конструкции крыши".

22 июля матч второго тура чемпионата России "Зенит" - "Рубин" прошел под крышей для обеспечения максимального комфорта зрителей. "Зенит" выиграл со счетом 2:1. Стадион принял первую игру после Кубка конфедераций.

Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Строительные работы были завершены 29 декабря 2016 года, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Затем на стадионе проводились работы по подготовке объекта под требования ФИФА. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.

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