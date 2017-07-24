Ватерполистка Прокофьева: россиянки имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ

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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Женской сборной России по водному поло по силам выйти в финал чемпионата мира в Будапеште. Такое мнение журналистам высказала капитан национальной команды Екатерина Прокофьева.
Российские ватерполистки одержали победу над сборной Италии со счетом 9:8 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта. В полуфинале сборная России встретится с победителем матча США - Австралия, который будет сыгран позднее в понедельник.
"С одной стороны, хочется поквитаться с австралийками за поражение в предварительном раунде. Но также не против сыграть и с американками. Они - олимпийские чемпионки 2016 года, но команда у них сильно обновилась после Рио. Так что все зависит от нас самих, шансы на победу у нас хорошие", - сказала Прокофьева.
В матче с итальянками российская команда вела со счетом 4:0, однако по ходу встречи позволила соперницам на время выйти вперед. "Когда мы вели, наш тренер [Александр Гайдуков] предупреждал, что расслабляться нельзя и итальянки явно будут менять тактику, что и произошло. Да, они сравняли счет и даже вышли вперед, но паники у нас не было, мы знали, что тоже сможем перестроить игру. Поэтому во второй половине мы стали повнимательнее в обороне", - сказала капитан команды.
"Это был полностью тактический поединок. Мы в итоге переиграли их прежде всего правильным построением игры в концовке", - добавила она.
Полуфиналы в водном поло у женщин пройдут 26 июля. Финал состоится 28 июля.