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Хименес: АЕК не может позволить себе отдать инициативу такому сильному сопернику, как ЦСКА

Спорт
24 июля, 18:07 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах

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Маноло Хименес

Маноло Хименес

© EPA/JAVIER CEBOLLADA

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Афинский АЕК не может себе позволить отдать инициативу в матче с таким сильным соперником, как московский ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер греческого футбольного клуба Маноло Хименес.

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах.

На вопрос, станет ли для ЦСКА преимуществом то, что команда в отличие от АЕКа уже начала сезон, Хименес ответил: "В современном футболе, конечно, очень важно набрать игровой ритм. Большую роль сыграл эмоциональный фактор, мы более десяти лет не играли в Лиге чемпионов, и это станет дополнительной мотивацией для команды. В общем-то мы хотим играть главную роль в матче, мы просто не можем отдавать инициативу в игре против такого большого соперника, как ЦСКА".

АЕК не акцентирует свое внимание на ошибках защитников ЦСКА в последних играх

На вопрос, будет ли греческая команда специально атаковать через защитника армейцев Виктора Васина, Хименес ответил: "В общем-то в игре случаются помарки, иногда все решают детали, бывают и случайности, но, думаю, таких ошибок ждать не приходится. Если мы хотим достичь результат мы должны играть, как единый коллектив, а не смотреть персонально на игроков".

"Мы знаем, что они играют в три центральных защитника, у них достаточно сильная оборона. Надо сыграть умно, не оставлять им пространства. Не надо забывать, что защитники ЦСКА играют вместе достаточно долго", - также отметил тренер.

"Не знаю, насколько повлияет на ЦСКА поражение от "Локомотива". В любом случае, сложно играть в чемпионате, а через два-три дня - в еврокубках. Все будет зависеть от того, как тренер сможет подвести команду, в том числе в психологическом плане", - считает он.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

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