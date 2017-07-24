Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 100 м брассом. Россиянин показал время 59,05 секунды.

Золото завоевал британец Адам Пити, установивший рекорд чемпионатов мира (57,47). Второе место занял американец Кевин Кордес (58,79). Пити стал четырехкратным чемпионом мира.

Бронзовая медаль Пригоды стала первой наградой сборной России в плавании на этом чемпионате мира.