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Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляем

Спорт
24 июля, 18:55 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 24, июля. /ТАСС

Россиянка Светлана Чимрова финишировала седьмой

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Сара Шестрем

Сара Шестрем

© EPA/BERND THISSEN

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем стала победительницей чемпионата мира в плавании на 100 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

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Сара Шестрем

Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем

Шестрем установила рекорд чемпионатов мира - 55,53 секунды. Второе место заняла австралийка Эмма Маккеон (56,18). Третьей стала американка Келси Уоррелл (56,37).

Шведка стала первой женщиной, которой удалось завоевать четыре золотые медали чемпионатов мира на одной дистанции - ранее она побеждала на дистанции 100 м баттерфляем в 2009, 2013 и 2015 годах.

Россиянка Светлана Чимрова финишировала седьмой (57,24).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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