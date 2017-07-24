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Гончаренко: проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти баланс

Спорт
24 июля, 18:57 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам тренер, сейчас команде нужно найти баланс

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Артем Коротаев/ТАСС

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблемы, возникшие у московского футбольного клуба ЦСКА в обороне на старте сезона, связаны с тем, что команда делает акцент на атаку, теперь необходимо найти баланс. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

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Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. ЦСКА в первых двух матчах стартовавшего чемпионата страны - с "Анжи" (3:1) и "Локомотивом" (1:3) - пропустил столько же, сколько за 13 игр при Гончаренко во второй части прошлого сезона.

"Командная игра должна быть сбалансирована. В начале при мне у нас был крен в сторону обороны, потом пошел крен в атаку. Сейчас нам нужно найти баланс. Мы знаем ситуацию, и опыт команды позволяет с этим быстро справиться", - прокомментировал игру в обороне Гончаренко.

"Знаю Виктора Васина (центрального защитника команды - прим. ТАСС), он умеет справляться с такими моментами. У него есть опыт, в том числе приобретенный в игре за сборную на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра у него возникнут какие-то проблемы. Всегда легко обвинять в пропущенных мячах центральных защитников, но надо смотреть откуда ситуация возникает", - отметил специалист.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

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