Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКом

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АФИНЫ, 24 июля. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич готов принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Игнашевич пропустил первые две игры армейцев в сезоне из-за операции на стопе, перенесенной в межсезонье.
"Он [Игнашевич] с нами и готов сыграть. Он тренируется уже около недели. Его участие вполне возможно", - рассказал Гончаренко.