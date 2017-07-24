Пригода рад, что на чемпионате мира уже трижды улучшил рекорд России на 100 м

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 100 м брассом Кирилл Пригода доволен, что трижды на турнире улучшил рекорд России на этой дистанции. Об этом он рассказал журналистам после заплыва.

"Сегодня все удалось. Я видел, что к середине плыву в числе лидеров, нужно было лишь удержать скорость, - рассказал Пригода. - Я очень доволен, что мне удалось здесь трижды улучшить рекорд России (в предварительном заплыве, полуфинале и финале - прим. ТАСС)".

Это уже не первый финал на чемпионатах мира для Пригоды на этой дистанции. "Два года назад я уже был в восьмерке на чемпионате мира в Казани. С тех пор я многое переосмыслил, мы изменили значительно функциональную подготовку, плюс я наконец-то научился правильно тактически распределять силы - ранее я быстро начинал и мне частенько не хватало сил на вторую половину", - рассказал пловец.

Пригода выступал на крайней дорожке. "Вчера первое, что сказала моя мама (Елена Волкова - советская брассистка - прим. ТАСС), что она выиграла свой чемпионат мира (в 1991 году на дистанции 200 м брассом) именно на восьмой дорожке. Так что эта дорожка приносит удачу нашей семье", - отметил он.

Бронзовая медаль Пригоды стала первой наградой сборной России в плавании на этом чемпионате мира. Россиянин показал время 59,05 секунды. Золото завоевал британец Адам Пити, установивший рекорд чемпионатов мира (57,47). Второе место занял американец Кевин Кордес (58,79).