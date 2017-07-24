Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пригода рад, что на чемпионате мира уже трижды улучшил рекорд России на 100 м

Спорт
24 июля, 19:14 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 24, июля. /ТАСС

Спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 100 м брассом Кирилл Пригода доволен, что трижды на турнире улучшил рекорд России на этой дистанции. Об этом он рассказал журналистам после заплыва.

Смотрите также
Кирилл Пригода, Адам Пити и Кевин Кордес (слева направо)

Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом

"Сегодня все удалось. Я видел, что к середине плыву в числе лидеров, нужно было лишь удержать скорость, - рассказал Пригода. - Я очень доволен, что мне удалось здесь трижды улучшить рекорд России (в предварительном заплыве, полуфинале и финале - прим. ТАСС)".

Это уже не первый финал на чемпионатах мира для Пригоды на этой дистанции. "Два года назад я уже был в восьмерке на чемпионате мира в Казани. С тех пор я многое переосмыслил, мы изменили значительно функциональную подготовку, плюс я наконец-то научился правильно тактически распределять силы - ранее я быстро начинал и мне частенько не хватало сил на вторую половину", - рассказал пловец.

Пригода выступал на крайней дорожке. "Вчера первое, что сказала моя мама (Елена Волкова - советская брассистка - прим. ТАСС), что она выиграла свой чемпионат мира (в 1991 году на дистанции 200 м брассом) именно на восьмой дорожке. Так что эта дорожка приносит удачу нашей семье", - отметил он.

Бронзовая медаль Пригоды стала первой наградой сборной России в плавании на этом чемпионате мира. Россиянин показал время 59,05 секунды. Золото завоевал британец Адам Пити, установивший рекорд чемпионатов мира (57,47). Второе место занял американец Кевин Кордес (58,79).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
2
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
3
Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
6
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
7
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама