Россиянка Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в финал чемпионата мира в плавании на 100 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянка выиграла свой заплыв, показав время 1 минута 04,36 секунды, что на 0,01 уступает времени мирового рекорда, показанного литовкой Рутой Мейлутите в 2013 году. Также Ефимова побила рекорд России (1.04,82), принадлежавший ей и установленный 17 июня этого года во Франции. Со вторым временем в финал квалифицировалась американка Лилли Кинг (1.04,53). Третий результат показала Мейлутите (1.05,06).

Финал в этом виде программы пройдет 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля..